Kuzey Kore lideri Kim'den "Rusya ile ittifakın güçlenerek gelişmeyi sürdüreceği" mesajı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, gönderdiği mesajla Putin'in doğum gününü kutladı.

Kim, iki ülke arasındaki ittifakın güçlenerek devam edeceğini belirterek Pyongyang ve Moskova'nın "daima birlikte duracağını" aktardı.

Rusya'nın "ulusal egemenlik uğruna yürüttüğü adil mücadeleye" desteğini yineleyen Kim, geçen yıl iki lider arasında imzalanan devletler arası anlaşmanın uygulanmasına "kardeşçe bir görev bilinciyle sadık kalacaklarını" ifade etti.

Kim, Rusya'nın Putin sayesinde "çok kutuplu bir dünya düzeninin" şekillenmesinde öncü rol oynadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Haziran 2024'te Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmış, Aralık 2024'te de yürürlüğe girmişti. Putin ile Kim eylülde Çin'de bir araya gelmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü ve 4 bin civarında askerin yaralandığını açıklamıştı.