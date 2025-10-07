Soykırımcı İsrail Gazze’de Filistin direnişini kıramadı

ABD başta olmak üzere Batı’nın askeri ve siyasi desteğini arkasına alan Tel Aviv yönetimi, tüm modern silah gücüne rağmen Filistinli direniş gruplarının kararlılığı karşısında ağır kayıplar verdi.

Filistin direnişi iki yıldır sürüyor

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları ve diğer Filistinli gruplar, tüm yıkıma rağmen topraklarını savunmayı sürdürüyor.

Gazze’nin dört bir yanında işgalci İsrail ordusuyla çatışan Filistinli gruplar, yaklaşık bin İsrail askerini öldürdü, 10 binden fazlasını da yaraladı.

Kısıtlı imkanlarla yürütülen direniş, İsrail’in “Gazze’yi işgal planı”nı başarısızlığa uğrattı.

Hezimet itirafları İsrail’den geliyor

İsrail’de, ordu içindeki başarısızlık artık açıkça dile getiriliyor.

Mossad ve güvenlik teşkilatlarında görev yapmış eski yetkililer bile “Bir yenilginin eşiğindeyiz” sözleriyle itirafta bulundu.

Bu açıklamalar, iki yıldır devam eden saldırıların Filistin direnişini kıramadığını gözler önüne serdi.

Askerlerde derin psikolojik çöküş

Gazze’deki savaşın bedelini İsrail askerleri de ruhsal olarak ödemeye başladı.

İsrail parlamentosu Knesset’teki oturumlarda gündeme gelen verilere göre, son iki yılda 50’den fazla İsrail askeri Gazze’den döndükten sonra intihar etti.

Tedavi gören askerlerin bir komite toplantısında ilaçlarını salona fırlatarak tepki göstermesi, ülkede büyük yankı uyandırdı.

Suç itirafları artıyor

Gazze’de yaşanan yıkımı gören bazı İsrail askerleri ise görevlerinden istifa ediyor.

Bir asker, “Komutanım bana bir evi yakmamı söylediğinde bunu askeri bir nedenle değil, Filistinlilerin hayatlarına karşı duyarsızlığından yapıyor” sözleriyle ordunun işlediği insanlık suçlarını anlattı.

Direniş sürüyor

Soykırımcı İsrail’in tüm saldırılarına rağmen Filistinliler teslim olmadı.

Gazze halkı, ablukalar, bombardımanlar ve açlık içinde dahi vatanlarından vazgeçmedi.

İki yıldır süren direniş, İsrail’in askeri ve moral çöküşünü daha da derinleştiriyor.