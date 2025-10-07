Gazze’de çocuk olmak: Bombaların gölgesinde kaybolan hayatlar

Gazze’de her sabah çocuklar, bombardımanların ardından dumanla kaplı bir gökyüzüne uyanıyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda yaklaşık 20 bin çocuk yaşamını yitirdi, 40 binden fazla çocuk ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybetti.

Yaklaşık 4 bin çocuk ampute edildi. Birçoğu, bir zamanlar oyun oynadıkları sokaklarda şimdi enkazlar arasında yaşam mücadelesi veriyor.

“Eskiden koşup oynardım, hayatımdan çok mutluydum. Ama şimdi bacağımı kaybettim” diyor küçük bir Gazzeli çocuk, gözyaşları içinde…

Açlık, sefalet ve hayatta kalma mücadelesi

Gazze’nin harabeye dönen mahallelerinde çocuklar, bir kap sıcak yemek için saatlerce sıra bekliyor.

Kumun içinden mercimek ve makarna toplayan çocuklar, ulaştıkları bir un çuvalını bile güçlükle taşıyor.

Temiz suyun ve yiyeceğin neredeyse hiç kalmadığı bölgede, İsrail’in ablukası yüzünden yetersiz beslenme sonucu 160’tan fazla çocuk hayatını kaybetti.

Gazze’de her gün biraz daha dayanılmaz hale gelen yaşam, çocukları her şeyden mahrum bırakıyor okuldan, oyundan, güven duygusundan, hatta gülümsemekten.

Geleceği çalınan kuşak

İki yıldır süren saldırılarda Gazze’deki çocuklar sadece hayatlarını değil, geleceklerini de kaybetti.

Oyun oynamaları gereken yaşta, savaşın tanığı oldular.

Dünyanın sessizliğinde büyüyen bu kuşak, insanlığın en karanlık sınavını yaşıyor.

Gazze’de çocuk olmak artık çocuk olmak değil, her gün yeniden hayatta kalmayı öğrenmek demek.