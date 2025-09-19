Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
Dünya
Haaretz 19.09.2025 09:18

Katil İsrail askerinden soykırım itirafı: Kaç çocuk öldürdüm bilmiyorum, artık saymıyorum

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Gazze'de katliam yapan İsrail askerleri ile röportaj yaptı. Katil bir İsrail askeri, "Her gün 50-60 mermi atıyorum, artık ölümleri saymıyorum. Kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum, çok sayıda çocuk öldürdüm" diyerek soykırımı itiraf etti.

Katil İsrail askerinden soykırım itirafı: Kaç çocuk öldürdüm bilmiyorum, artık saymıyorum

Haydut İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Gazze'deki soykırımda görev alan ve birçok sivili ve çocuğu öldüren katil İsrail askerleriyle yaptığı röportajları yayınladı. 

Gazze'deki soykırımda payı olan katil askerlerden biri 2 çocuğu nasıl öldürdüğünü anlattı:

"Beyt Lahya’da yanlış hedefe ateş açtık. Ardından yerde 8-10 yaşlarında 2 çocuğun cansız bedenini gördüm. Her yerde kan vardı. Bunun benim yüzümden olduğunu biliyordum. Makineli tüfekle ateş açmıştım"

"Çok sayıda çocuk öldürdüm, artık saymıyorum"

Bir başka katil keskin nişancı ise her gün yardım dağıtımlarında sivilleri vurduğunu ve onlarca kişiyi öldürdüğünü itiraf etti:

"Kedi fare oyunu gibi. Her seferinde farklı bir yönden gelmeye çalışıyorlar ve ben keskin nişancı tüfeğiyle oradayım. Her gün 50-60 mermi atıyorum, artık ölümleri saymıyorum. Kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum, çok sayıda çocuk öldürdüm."

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
