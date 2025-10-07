Parçalı Bulutlu 21.8ºC Ankara
Dünya
AA 07.10.2025 10:19

Haydut İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı Türkiye'ye geliyor

İsrail’in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu bir grup Türk vatandaşı, Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere Batı Şeria’daki sınır kapısına ulaştı.

Haydut İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarından 14’ünün bu sabah karayoluyla Ürdün’e geçtiğini belirtti.

Keçeli, 14 Türk vatandaşının Amman'dan havayoluyla Türkiye'ye geleceğini, bunlarla birlikte filo katılımcısı vatandaşların tamamının dönmüş olacağını kaydetti.137 aktivist tahliye edilmişti.

137 aktivist tahliye edilmişti

Haydut İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkoymuştu.

Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti. Pazar günü de 29 aktivist İspanya'ya, pazartesi ise 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya'ya gönderilmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

