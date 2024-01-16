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Dünya
AA 16.01.2024 10:37

Kuzey Kore lideri, Güney'in yeni anayasada "değişmez baş düşman" olarak tanımlanmasını istedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağırısında bulundu.

Kuzey Kore lideri, Güney'in yeni anayasada "değişmez baş düşman" olarak tanımlanmasını istedi
[Fotograf: Reuters]

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Yüksek Halk Meclisinin (SPA) 10. oturumunda Güney Kore ile ilişkileri değerlendirdi.

Kim, Güney Kore ile uzlaşma arayışında olmayacaklarını ve Seul'ün "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması gerektiğini söyledi.

Güney Kore ile ABD'yi askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurguladı.

Kim ayrıca anayasadaki "Kuzey'in yarısı, barışçıl yeniden birleşme ve büyük ulusal birlik" gibi ifadelerin çıkarılması gerektiğini belirterek Pyongyang'da bulunan ve iki ülke arasındaki birleşmeyi niteleyen bir anıtın da yıkılmasını istedi.

Kuzey Kore'nin tek taraflı savaş başlatma gibi bir isteği olmadığını ancak savaştan kaçınmayacaklarını ifade eden Kim, "Koreler arası ilişkilerin acı tarihinden çıkarılan nihai sonuç, ulusal restorasyon ve yeniden birleşme yolunda birlikte ilerleyemeyeceğimizdir." dedi.

Kuzey Kore'nin Yüksek Halk Meclisi, dün, Güney Kore ile ilişkileri yönetmekle görevli kilit devlet kurumları olan Barışçıl Birleşmesi Komitesi, Ulusal Ekonomik İşbirliği Bürosu ve Uluslararası Turizm İdaresini lağvettiğini açıklamıştı.

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