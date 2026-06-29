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Dünya
AA 29.06.2026 10:52

Kuzey Kore, Japonya-ABD ortak askeri tatbikatını "savaş provası" olarak nitelendirdi

Kuzey Kore, Japonya ve ABD tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikatı "savaş provası" şeklinde nitelendirerek kınadı.

Kuzey Kore, Japonya-ABD ortak askeri tatbikatını "savaş provası" olarak nitelendirdi

Yonhap ajansının, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Pyongyang yönetimi, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ile ABD Deniz Piyadeleri tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikata ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, "savaş provası" şeklinde nitelendirdiği ortak tatbikatı kınadığı belirtildi.

Japonya'nın tatbikata katılımının ülkenin "işgal kabiliyetini artırmaya" yönelik olduğu ifade edilen açıklamada, Tokyo'nun Washington ile askeri işbirliğini derinleştirerek "bölgedeki güvenlik ortamını kötüleştirdiği" öne sürüldü.

Açıklamada, Japonya'nın mevcut küresel durumu "bir savaş ülkesine dönüşmesini meşrulaştırmak" amacıyla kullandığı savunularak, "pervasız" askeri faaliyetlerini sürdürmesi halinde Tokyo'nun "trajik bir sonla" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

ABD ile Japonya'nın 20 Haziran'da başlattığı ortak askeri tatbikatın yarın sona ermesi planlanıyor.

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