Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.06.2026 09:08

Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocukların sayısı 712'ye yükseldi

Bangladeş'te devam eden salgında son 24 saatte 4 çocuğun daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle can kaybının 712'ye yükseldiği bildirildi.

Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocukların sayısı 712'ye yükseldi

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 çocuk daha kızamık şüphesiyle yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde devam eden kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 712'ye yükseldi.

Ayrıca son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edildi, ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 99 bin 207'ye çıktı.

10 Nisan'dan bu yana kızamık şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 82 bin 844'e ulaştı, 79 bin 152'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri.

ETİKETLER
Bangladeş
Sıradaki Haber
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dayanışma seferberliği devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:21
Türk hekimlerden dünya literatürüne girmeye aday beyin tümörü ameliyatı
12:15
DSÖ, hantavirüs salgınıyla ilgili durumun istikrarlı olduğunu ve sona yaklaşıldığını bildirdi
12:01
5G abone sayısı 43 milyonu aştı
12:17
Ankara NATO Liderler Zirvesi için güvenlik hattı
11:54
Filenin Efeleri dünyada ilk 10'da
11:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi
Gazze’de enkaz altından çıkarılan Kur’an-ı Kerim nüshalarını onarıyor
Gazze’de enkaz altından çıkarılan Kur’an-ı Kerim nüshalarını onarıyor
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları Belçika semalarında alkış topladı
Türk Yıldızları Belçika semalarında alkış topladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ