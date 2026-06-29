Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.06.2026 09:57

Brent petrolün varili 73,45 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 73,45 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 73,45 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 75,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 72,6 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,1 artarak 73,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 70,22 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilime ilişkin çelişkili haber akışının piyasalarda belirsizliği artırması etkili oldu.

ABD merkezli Axios haber sitesinin, üst düzey ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ve İran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladı. Diğer bir ABD'li yetkili ise her iki tarafın da "şimdilik" saldırılardan el çekeceğini ve ilki geçen hafta İsviçre'de yapılan teknik görüşmelerin devam edeceği için "gemilerin serbestçe hareket edebileceğini" aktardı.

Analistler, söz konusu haber akışlarının Orta Doğu'da ibrenin çok hızlı bir şekilde tersine dönebileceğini gösterdiğini ve bu sebepten dolayı piyasalarda temkinli bir tutumun öne çıktığını belirtiyor.

Öte yandan, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde son günlerde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından, İsviçre'de yeniden başlaması beklenen görüşmelerin askıya alındığı da iddia edilmişti. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırıların iki ülke arasındaki temasların ertelenmesine yol açtığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayı başında imzaladığı mutabakat zaptına atıf yapılan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine açık tutma yükümlülüğüne dikkat çekildi.

Geçen hafta, fiyatlar, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerinin geçişinin yeniden hız kazanmasıyla arz endişelerinin hafiflemesi sonucu gerilemişti.

Savaş öncesinde ise Hürmüz Boğazı'ndan günde 15 milyon varili ham petrol ve 5 milyon varili petrol ürünleri olmak üzere 20 milyona yakın petrol sevkiyatı gerçekleşiyordu.

Yatırımcılar jeopolitik gelişmelerin yanı sıra OPEC+ grubunun 5 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak üretim politikası, küresel talep görünümü ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri de yakından izliyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,30 doların destek, 73,48 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Petrol Brent Petrol Dolar Benzin Altın Akaryakıt
Sıradaki Haber
Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocukların sayısı 712'ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:21
Türk hekimlerden dünya literatürüne girmeye aday beyin tümörü ameliyatı
12:15
DSÖ, hantavirüs salgınıyla ilgili durumun istikrarlı olduğunu ve sona yaklaşıldığını bildirdi
12:01
5G abone sayısı 43 milyonu aştı
12:17
Ankara NATO Liderler Zirvesi için güvenlik hattı
11:54
Filenin Efeleri dünyada ilk 10'da
11:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Haftası'nın açılışına mesaj gönderdi
Gazze’de enkaz altından çıkarılan Kur’an-ı Kerim nüshalarını onarıyor
Gazze’de enkaz altından çıkarılan Kur’an-ı Kerim nüshalarını onarıyor
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları Belçika semalarında alkış topladı
Türk Yıldızları Belçika semalarında alkış topladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ