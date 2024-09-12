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Dünya
NBC News 12.09.2024 07:33

Kuzey Kore, iki ay sonra ilk kez kısa menzilli füze fırlattı

Kuzey Kore, iki aylık bir aradan sonra doğu kıyısından kısa menzilli balistik füzeler fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin yerel saatle 07.10'da Pyongyang'dan fırlatıldığını ve yaklaşık 350 kilometre yol aldıktan sonra denize düştüğünü açıkladı. Kaç füze fırlatıldığı henüz netleşmedi.

Kuzey Kore, iki ay sonra ilk kez kısa menzilli füze fırlattı

Güney Kore askeri yetkilileri, bu hamleyi "Kore Yarımadası'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit eden açık bir provokasyon" olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı.

Japonya Savunma Bakanlığı ise Kuzey Kore'nin fırlattığı en az iki füzenin yaklaşık 350 kilometre mesafe kat ettiğini ve 100 kilometre irtifaya ulaştığını duyurdu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bu saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek Kuzey Kore’ye resmi bir protesto notası verdiklerini açıkladı.

Güney Kore, Japonya ve ABD'nin nükleer temsilcileri telefon görüşmesi yaparak bu füze fırlatmalarının Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali olduğunu vurguladılar ve Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı işbirliği içerisinde olacaklarını belirttiler.

Bu son füze denemesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un "nükleer silah üretimini kat kat artırma" ve her an kullanıma hazır hale getirme sözü vermesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

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Kuzey Kore Güney Kore Japonya Balistik Füze
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