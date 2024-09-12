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Dünya
AP 12.09.2024 06:34

Eski CIA görevlisi Çin casusu olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski bir CIA ajanı, Çin hükümeti adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 71 yaşındaki Alexander Yuk Ching Ma, ABD sırlarını Çin'e sattığını bir FBI ajanına itiraf ettikten sonra Ağustos 2020'de tutuklanmıştı.

Eski CIA görevlisi Çin casusu olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alexander Yuk Ching Ma Mayıs ayında suçlamaları kabul etmesi karşılığında savcılarla bir anlaşmaya vardı.

Anlaşma ayrıca, ABD hükümeti tarafından talep edildiğinde Ma'nın hayatı boyunca iş birliği yapmasını ve bu esnada yalan testlerine girmesini de gerektiriyor.

Hong Kong doğumlu, ABD vatandaşı olan Ma, 1982-1989 yılları arasında CIA'de çalıştı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde FBI'da da görev aldı.

Yetkililer, Ma'nın Şanghay Devlet Güvenlik Bürosu'nda çalışan istihbarat görevlilerine gizli bilgileri sağlamak için CIA ajanı olan bir akrabasıyla iş birliği yaptığını söyledi.

Belgeler, Hong Kong'daki bir toplantının videoya kaydedildiğini ve Ma'nın paylaştıkları sırlar karşılığında 50 bin dolar nakit aldığını gösteriyor.

Ma, 2004 yılında Hawaii'de yaşarken FBI'ın Honolulu ofisinde sözleşmeli dilbilimci olarak işe başladı.

Savcılar Çarşamba günü yaptığı açıklamada, FBI'ın Ma'nın casusluk faaliyetlerinden haberdar olduğunu ve "faaliyetlerini ve bağlantılarını izlemek ve soruşturmak için bir hilenin parçası olarak onu işe aldığını" söyledi.

AP'ye göre ismi açıklanmayan iş birlikçi, hakkında dava açılmadan önce ölen Ma'nın kardeşiydi.

Hawaii'deki bir mahkemede Ma, savcıların onayıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve ardından beş yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

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