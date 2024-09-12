Jüpiter'in uydusu Io'da devasa bir yanardağ keşfedildi

Io, Güneş Sistemi'ndeki en volkanik cisim olarak biliniyor.

Juno'nun çektiği son görüntüler, 1997'de NASA'nın Galileo uzay aracı tarafından incelenen bölgenin şimdi devasa bir yanardağla kaplı olduğunu gösteriyor.

Bu yeni yanardağın bulunduğu bölge, mevcut yanardağlardan Kanehekili'nin hemen yanında yer alıyor.

Juno'nun Şubat 2024'teki uçuşu sırasında elde edilen görüntülerde, yanardağın geniş bir lav akıntısı ve volkanik birikintilerle yaklaşık 180 kilometrelik bir alanı kapladığı görülüyor.

Uzmanlar, Io'nun iç yapısını şekillendiren Jüpiter'in güçlü gelgit ısısının bu volkanik aktivitenin kaynağı olduğunu belirtiyor.

NASA yetkilileri, Io'daki bu yeni keşfin, uydunun volkanik geçmişi ve jeolojik süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Juno'nun Io üzerindeki gözlemleri devam edecek olsa da, ilerleyen uçuşlarda uzaklaşacağı için bu tür ayrıntılı verilerin elde edilmesi zorlaşacak.

Juno'nun çektiği bu görüntüler, Io'nun yüzeyinin zamanla nasıl yeniden şekillendiği ve volkanizmanın uydunun ince atmosferini nasıl etkilediği gibi bilinmeyen birçok sorunun yanıtlanmasına katkı sağlayabilir.