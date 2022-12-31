2023 yılında gökyüzü, önemli bir kozmik olaya sahne olacak.



Dünya'ya yaklaşacak olan C/2022 E3 adlı kuyruklu yıldız, Dünya'dan gözlemlenebilecek.



“Hayatta bir kez yaşanabilecek bir olay” olarak nitelendirilen uzay olayı, çıplak gözle görülebilecek.

Şubat ayında Dünya'ya en yakın konumda

Kuyruklu yıldız halihazırda Dünya'dan yaklaşık 100 milyon mil uzakta.



Yörüngesini 50 bin yılda tamamlayan kuyruklu yıldızın, şubat ayının başlarında Dünya'ya en yakın konuma gelmesi bekleniyor.

İsimlerinin aksine gerçek yıldız değiller

Toz ve buzdan oluşan kuyruklu yıldızlar, güneşin etrafında dönmeleriyle biliniyor.



Işıklarını kendileri üretmedikleri için, isimlerinin aksine, gerçek birer yıldız değiller.