Başkent Kiev bölgesinde yer alan, savaşın başladığı ilk dönemlerde ağır çatışmalara sahne olan şehir ve köylerde kalanlar zor şartlar altında yaşıyor.

Özellikle şubatın sonundan nisanın ilk günlerine kadar yoğun çatışmaların olduğu yerleşim yerlerinde kalanlar, hala savaşın açtığı yaraları sarmaya çalışıyor.

Yılbaşı gecesi yaklaşmasına rağmen yeni yılı karşılamak için fazla bir hazırlığın görülmediği köy ve kasabalarda birçok kişi, insani yardımlar sayesinde hayatlarını sürdürüyor.

Ukrayna'da otobüsle yollara düşen kilise korosu, ülke genelinde savaşın izlerini taşıyan yerleşim yerlerini ziyaret ediyor, yıkılmış evler, yanmış arabaların arasında ilerliyor ve bölge sakinlerinin evlerinin kapılarını çalıyor.

Savaşın acı yüzünü yansıtan köylerdeki evlerin bahçeleri ve kapı önlerinde halkın acısını paylaşan grup, sivillere yeni yıl hediyeleri dağıtırken uğradıkları her evin önünde şarkılarını seslendiriyor.

Koronun ziyaret ettiği Borodyanka şehrine yakın Zahaltsi köyünde ahali, kapılarının önünde gençlerin söylediği şarkıları dinleyip aldıkları yeni yıl hediyeleriyle kısa süreliğine de olsa savaşın acısını unutarak gülümsemeye çalışıyor.

Koroda gitar çalan 24 yaşındaki Aleksander Valkanov, yılbaşı gecesinden önce halka yardım dağıtarak moral vermeye çalıştıklarını belirtti.

Arkadaşlarıyla Ukrayna'nın Rivne bölgesine bağlı Sarnı şehrinden yola çıktıklarını dile getiren Valkanov, "İnsanlara hediyeler dağıtmak, onlara şarkı söyleyerek mutluluk vermek için geldik" dedi.

Yola çıktıkları otobüsle insani yardımı taşıdıklarını, ulaştıkları bölgelerde ihtiyaç sahiplerine gıda ve yardım malzemeleri dağıttıklarını kaydeden Valkanov, Kiev bölgesinde Buça, Gostomel ve İrpin şehirleri ile Vorzel kasabasını de ziyaret ettiklerini söyledi.

Savaşın yarattığı zorlukları halka unutturmak için ekiple cephe hatlarına yakın şehirlere giderek yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlatan Valkanov, "Siz de gördünüz, insanlar bizi görünce ağlıyor. Onlara umut vermeye çalışıyoruz. İnsanların çok yardıma ihtiyacı var" dedi.

Halk, bizden yardım bekliyor

Akordiyon çalarak arkadaşlarıyla şarkı söyleyen 19 yaşındaki Vitaliy Khomech de savaşın başlangıcındaki şiddetli çatışmalarda bu köyün büyük hasar gördüğünü belirtti.

Zahaltsi köyünde kalanların yardıma ihtiyaç duyduklarını kaydeden Khomech, "Siviller, bizi büyük sevinçle karşılıyor, bir yandan da yardım bekliyorlar bizden" ifadesini kullandı.