İtalya'da bir uçak motor arızası nedeniyle 2 bin 100 metre yükseklikte acil iniş yaptı.



Trento Havalimanı'ndan bir pilot ve iki yolcu ile havalanan küçük uçağın motoru durdu.

Uçak, Alpler'deki Lagorai sıradağlarının bulunduğu bölgede, karla kaplı alana indi.Uçaktan çıkmayı başararak yardım isteyen kazazedeler, helikopterle kurtarıldı.

Kurtarma ekibi hafif yaralarla kurtulan pilot ve iki yolcuyu sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.