Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya'da küçük uçak Alpler'e acil iniş yaptı
İtalya'da motoru duran uçak, Alpler'e acil iniş yaptı. Karla kaplı bölgeden helikopterle pilot ve iki yolcunun sağlık durumu iyi.
İtalya'da bir uçak motor arızası nedeniyle 2 bin 100 metre yükseklikte acil iniş yaptı.
Trento Havalimanı'ndan bir pilot ve iki yolcu ile havalanan küçük uçağın motoru durdu.
Uçak, Alpler'deki Lagorai sıradağlarının bulunduğu bölgede, karla kaplı alana indi.
Uçaktan çıkmayı başararak yardım isteyen kazazedeler, helikopterle kurtarıldı.
Kurtarma ekibi hafif yaralarla kurtulan pilot ve iki yolcuyu sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.
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