İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni yıl gecesinde Fransızların güvenliği için 90 bin polis ve jandarmanın seferber olacağını bildirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl sonra bu gece Paris'in en ünlü caddesi Şanzelize'de havai fişek gösterisi yapılacak.

Paris Belediyesinin internet sitesindeki bilgilere göre, bu gece Şanzelize'de yapılacak etkinliklere 500 bin kişinin katılması öngörülüyor.