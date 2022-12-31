Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Papa 16. Benedictus yaşamını yitirdi
Katolik dünyasının eski ruhani lideri Papa 16. Benedictus, 95 yaşında hayatını kaybetti. Papa Benedictus'un bir süredir hasta olduğu biliniyordu.
Kendisine havari ismi olarak "Benedictus"u seçen Alman din adamı Joseph Alois Ratzinger, 2005 yılında göreve geldi.
2013 yılında, altı asırdır var olan bu görevden istifa eden ilk Papa olarak tarihe geçti.
Papa Benedict, emekli olduktan sonra Vatikan yerleşkesi içerisindeki manastırda yaşamaya başladı.
Birkaç gün önce Vatikan, Benedictus'un sağlığının yaşı nedeniyle kötüleştiği ve doktorların durumu sürekli izlediğini açıklamıştı.
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