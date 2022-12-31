Ülkenin Tayland sınırındaki Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet şehrindeki bir otelde 28 Aralık’ta çıkan yangında yaralanan 112 kişiden 27’si hala hastanelerde tedavi görüyor.

Yetkililer, 39 saat süren kurtarma çalışmalarının sona erdiği dün 25 olan ölü sayısının 27’ye çıktığını açıkladı.

Yangının çıktığı sırada otelde 400’den fazla çalışanın olduğu, yangından kaçmak isteyen bazı otel sakinlerinin pencerelerden atlayarak hayatını kaybettiği ya da yaralandığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz kesin olarak belirlenemezken yılbaşı süslemelerinde kullanılan ışıklı dekorasyon ürünlerinin ısınarak alev almasının bu olaya yol açmış olabileceği kaydediliyor.