Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Törene, bu tokat, damga vurdu.

Ünlü aktör Will Smith, eşinin hastalığı hakkında şaka yapan sunucu Chris Rock'ı sahnede tokatladı.

20. yüzyılın en pahalı sanat eseri

Dünya sinemasının en önemli yıldızlarından Marilyn Monroe portresi, 195 milyon dolara satıldı.

Andy Warhol'un "Shot Sage Blue Marilyn'' adlı eseri, yüzyılın en pahalı Amerikan sanat eseri oldu.

Havuzun dibinde satranç oynandı

İngiltere'de Dünya Dalış Satrancı Şampiyonası düzenlendi.

Yüzme havuzunun dibinde düzenlenen turnuva yapıldı. Yarışmacılar, hamle süresince su altında nefeslerini tuttu.

Pakistan'ın Karaçi kentinde keçi Simba, 48 santimetrelik kulaklarla doğdu. Simba'nın kulakları, 85 günde 64 santimetreye uzadı.



Kulakları boyundan uzun olan Simba, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday...

Elon Musk, satın aldığı Twitter’ın genel merkezine elinde bir lavaboyla girdi.

Çevrecilerden ses getiren eylemler

Çevreciler, yıl boyu farklı ülkelerde eylemlerle iklim değişikliğine dikkat çekti.



Ünlü ressam Goya'nın İspanya'da sergilenen tablolarına ellerini yapıştırdılar.

İngiltere'de sergilenen Vincent Van Gogh'a ait ünlü Ayçiçekleri tablosuna domates çorbası fırlattılar.

İtalya'da bir beyin ameliyatı esnasında hastaya genel anestezi yapılmadı.

Doktorlar, ayrıca beynin işlem sırasında zarar görmediğinden emin olmak için hastadan operasyon esnasında saksafon çalmasını istedi.