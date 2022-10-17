Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 17:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya'da saksafonlu beyin ameliyatı
İtalya'da beyin ameliyatı sırasında hastaya komplikasyon riski nedeniyle genel anestezi yapılmadı. Doktorlar, ayrıca hastadan operasyon sürecinde saksafon çalmasını istedi.
İtalya'da sıra dışı bir beyin ameliyatı gerçekleştirildi.
Beyninde tümör bulunan 35 yaşındaki müzisyen hasta ameliyata alındı. Ancak komplikasyon riskine karşı hastaya genel anestezi yapılmadı.
Doktorların hastadan ilginç bir isteği de vardı.
Ameliyat süresince hastadan saksafon çalması istendi. Hasta, bu isteği yerine getirdi.
Hastanın ameliyat sırasında saksafon çalmasıyla, beynin farklı fonksiyonlarının haritalanması sağlandı.
Ameliyat 9 saat sürerken, tümör başarılı bir şekilde alındı.
Etiketler: İtalya
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