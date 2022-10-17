İtalya'da sıra dışı bir beyin ameliyatı gerçekleştirildi.

Beyninde tümör bulunan 35 yaşındaki müzisyen hasta ameliyata alındı. Ancak komplikasyon riskine karşı hastaya genel anestezi yapılmadı.

Doktorların hastadan ilginç bir isteği de vardı.

Ameliyat süresince hastadan saksafon çalması istendi. Hasta, bu isteği yerine getirdi.

Hastanın ameliyat sırasında saksafon çalmasıyla, beynin farklı fonksiyonlarının haritalanması sağlandı.

Ameliyat 9 saat sürerken, tümör başarılı bir şekilde alındı.