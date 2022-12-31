1Hangzhou Halk Mahkemesinden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Şiao'nun, 2017-2021 yıllarında, Fucou şehrinin parti sekreterliğini yaptığı dönemde, yasa dışı kripto para madenciliği yapan şirketlere bütçeden teşvik, mali yardım ve elektrik sağladığı iddia edildi.

Şiao ayrıca, eyalet ve şehir yönetiminde üst düzey görevlerde bulunduğu 2008-2021 yıllarında inşaat ihaleleri ve terfilerde avantaj sağladığı kişilerden 125 milyon yuan (yaklaşık 18 milyon dolar) rüşvet almakla suçlandı.

Eski parti yetkilisi, ilk duruşmada suçunu kabul ederken mahkemenin hükmünü ileri tarihte açıklaması bekleniyor.

Komünist Parti Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu (MDİK), Mayıs 2021'de Şiao hakkında yolsuzluk soruşturması başlatmış, ardından Ekim 2021'de onu partiden ihraç etmişti.

Fucou şehrinin parti sekreterliği yaptığı dönemde dijital ekonomiyi teşvik eden icraatlarıyla tanınan Şiao'nun, bu alandaki bazı projeleri kripto para madenciliği için paravan olarak kullandığı iddia ediliyor.

Çin'de Merkez Bankasının çıkardığı dijital yuan dışında kripto para birimlerinin kullanılmasına ve dijital madenciliğinin yapılmasına izin verilmiyor.