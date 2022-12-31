Hafta içinde makroekonomik veriler sınırlı da olsa merkez bankalarının beklenenden daha fazla faiz artırımına gidebileceğine işaret ederken, risk iştahının düşük olması dikkati çekti.

Analistler, özellikle ABD'de resesyon ve enflasyon ikileminin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydederek, gelecek hafta iş gücü piyasasına ışık tutacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Fed'in nihai faiz oranını beklentilerin üzerinde belirleyebileceğine ilişkin endişelere dikkati çeken analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin geçen hafta da 13 baz puan yükselerek yüzde 3,88'e çıktığını dile getirdi.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satıcılı seyrin enflasyon endişesinin hala güçlü kaldığına işaret ettiğini belirterek, belirsizliklerin para piyasalarındaki fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Buna göre, para piyasalarında Fed'in şubatta yüzde 73 ihtimalle 2 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 27 ile önemli bir olasılık olmayı sürdürüyor.

ABD yeni yıla yoğun veri takvimiyle giriyor

ABD'de pay piyasaları geçen hafta satıcılı bir seyir izlerken, gelecek hafta çarşamba günkü Fed tutanakları ve cuma günkü istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Analistler, Fed tutanaklarında para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacağını belirtirken, nihai faiz oranına ilişkin olası vurgulamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

İstihdam raporunun da yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, Fed'in enflasyonla mücadelesinde iş gücü piyasasının soğumasının oldukça önemli olduğunu bildirdi.

2 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, salı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve inşaat harcamaları, çarşamba ISM imalat sanayi PMI, perşembe ADP özel sektör istihdam raporu, dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü PMI ile cuma işsizlik oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. ABD'de borsalar pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa'da hafta sınırlı satıcılı geçti

Avrupa borsalarında geçen hafta sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek hafta bölge genelinde yoğunlaşacak verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, salı günü Almanya'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydederek, ülkede TÜFE'de aylık bazda düşüş beklendiğini aktardı.