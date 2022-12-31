Fuarda Çinli IAT Otomobil Teknolojisi Şirketinin tek kapılı konsept otomobilin sergilendiği stand, araçla birlikte alev aldı.

Şirket, Weibo hesabında yaptığı paylaşımda, yangının standın kurulumu sırasında aniden çıktığını, kısa sürede söndürüldüğü, yangın nedeniyle kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Yangının sebebinin henüz bilinmediğini ifade eden şirket, ziyaretçilerden ve katılımcı firmalardan özür dilerken olayın soruşturulması için Organizasyon Komitesi ile işbirliği yaptıklarını belirtti.

Yangının konsept araçta mı çıktığı yoksa stantta başlayıp araca sonradan mı sıçradığı bilinmiyor.

Yangının ardından şirketin standı temizlenirken araçlar sergilenmeye devam edildi.