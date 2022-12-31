Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da toprak kayması: 10 bina yıkıldı, 2 kişi kayıp
Japonya'nın kuzeydoğusundaki toprak kayması nedeniyle 10 bina yıkıldı, 2 kişi kayboldu.
Yamagata eyaletinin Tsuruoka kentinde gece yarısı meydana gelen toprak kaymasında 10 bina yıkıldı.
Dağ eteğindeki kayma sonrası 30 metre yüksekliğinde ve 100 metre genişliğinde toprak yığını oluştu.
Eyalet İtfaiyesi, toprak kaymasında kaybolan 2 kişinin arandığını açıkladı.
Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edildi.
Devlet Televizyonu NHK, toprak kayması öncesi bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldığını duyurdu.
Etiketler: Japonya
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