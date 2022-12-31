Kenani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in "tekrarlanan İran karşıtı iddialarına" tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İran karşıtı iddialarını tekrarladığını" dile getiren Kenani, Netanyahu'yu "kendisi ve gayri meşru İsrail rejimi için kimlik yaratma peşinde" olmakla suçladı.

Kenani, paylaşımında "Siyonist rejim 70 yılı aşkın bir süredir kimlik kazanmak için soykırım, yağma, zorla yerinden etme ve insan haklarına aykırı onlarca eylemlerde bulundu" ifadelerini kullandı.

ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin "bu gayri meşru varlığı desteklemelerinin yanlış" olduğunu belirten Kenani, "Filistin yok edilemez, çürüme Siyonist rejimin özünde var" değerlendirmesini yaptı.