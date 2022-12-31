Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları ile Çin'in Pasifik'teki bölgesel nüfuzunu artırdığı gerekçesiyle ay ortasında savunma politikasında değişikliğe gitti.

Yeni savunma stratejisine göre, Japonya'nın "asgari öz savunma tedbiri olarak düşman bölgesine etkili karşı saldırı yapabilme kabiliyeti kazanması gerektiği" kayda geçirildi.

Resmi Kyodo ajansının Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, yeni strateji kapsamında, 2 bin-3 bin kilometre menzilli füze üretilecek.

Yerel üretim projesi kapsamında 2 bin kilometre menzilli füzenin 2030'lu yılların başlarında, Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) teslim edilmesi hedefleniyor.

Kuzey Kore'nin tamamı ve Çin'in bazı bölgelerine erişebilecek 3 bin kilometre menzilli hipersonik füzenin, 2035'e kadar SDF envanterine girmesi bekleniyor.

Yeni strateji ve savunma bütçesi

Başbakan Kişida Fumio hükümeti, bu ay içinde Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Uzun Vadeli Savunma Programı olmak üzere 3 milli doktrinini güncelledi.

Güncellenen yeni savunma politikalarına göre Çin, "en büyük stratejik meydan okuma", Kuzey Kore ise "eskisinden daha ciddi ve daha yakın bir tehdit" olarak nitelendirildi.

Yeni politikalarda, İkinci Dünya Savaşı sonrası, "en çetin ve karmaşık güvenlik durumuyla" karşı karşıya olunduğu kaydedildi ve füze savunma kapasitesinin artırılması vurgulandı.

Kişida Fumio hükümetinin, Nisan 2023-Mart 2024'i kapsayacak 114,3 trilyon yenlik (yaklaşık 871 milyar dolar) taslak bütçesinde ulusal savunma harcamaları rekor seviyeye erişti.

Taslak bütçeye göre, savunma harcamalarına 6,8 trilyon yen ayrılacak. Savunma "AR-GE" faaliyetlerine mevcut mali yıldaki dilimin 3 katı seviyesinde 896 milyar yen ayrılacak.