Dünya
Kuveyt'te bir dadı tavan çökmeden saniyeler önce bebeği kurtardı
26 Mart 2019 Salı 15:38 - Son Güncelleme 26 Mart 2019 Salı 15:49
Kuveyt'te Filipinli bir dadı, evin tavanı çökmeden saniyeler önce bebeği odadan çıkarmayı başardı.
Kuveyt’te yaşanan olayda, Filipinli bir dadı evin tavanının çökeceğini anlayınca, tavan çökmeden önce bebeği beşiğinden alıp odayı terk etmeyi başardı.
Dadı bebekle odadan çıkar çıkmaz tavan çöküyor, oda yerle bir oluyor.
Görüntüler evdeki kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
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