Kuveyt Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte ülkeye yönelik saldırı olmadı

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud el-Atvan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayınladığı açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son durumu paylaştı.

Sözcü Atvan, son 24 saat içerisinde herhangi bir operasyonel gelişme (saldırı) veya yeni bir durumun kaydedilmediğini belirtti.

Atvan, silahlı kuvvetlerin görev ve sorumluluklarını yüksek verimlilik ve teyakkuz halinde yerine getirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Bakanlık Sözcüsü Atvan, ordunun sürekli hazırlık ve daimi teyakkuz çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü, bunun da ülke güvenliğinin güçlendirilmesine ve vatandaşlar ile ülkede yaşayanların güvenliğinin korunmasına katkı sağladığını dile getirdi.