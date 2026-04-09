TRT Haber 09.04.2026 17:47

Hatibzade: İslamabad’da heyete muhtemelen Kalibaf başkanlık edecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, ABD ile yürütülen müzakere sürecinde İran heyetine muhtemelen Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın başkanlık edeceğini açıklarken, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için Washington’ın saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, BBC’ye verdiği röportajda değerlendirmelerde bulundu.

İslamabad’da yapılması planlanan görüşmelerde Tahran’ı temsil edecek isme dair "İran heyetine muhtemelen Kalibaf başkanlık edecek" bilgisini paylaşan Hatibzade, ateşkesin sürdürülebilirliği için ABD’nin müttefiki İsrail üzerinde baskı kurması gerektiğini ifade etti.

Lübnan’da yaşanan son olaylara tepki gösteren Bakan Yardımcısı, "İran, Amerikalıların müttefikleri İsrail rejimini ateşkesi uygulamaya zorlamasını bekliyor; çünkü dün Lübnan'da yaşananlar ciddi bir ihlaldi ve herkes buna şahit oldu" dedi.

Küresel ticaretin kilit noktası olan Hürmüz Boğazı’nın durumuna da değinen Hatibzade, geçiş güvenliğinin Washington'ın hamlelerine bağlı olduğunu belirterek, "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi kesinlikle sağlayacağız ve bu, Amerika Birleşik Devletleri bu saldırgan eylemlerini durdurduktan sonra gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Hatibzade son olarak, yeni dini lider Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in sağlık durumuyla ilgili iddialara da doğrudan yanıt verdi. Hamaney’in görevinin başında olduğunu vurgulayan Hatibzade, "İran'ın yeni lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney iyi durumda ve sağlığı mükemmel, ofisinde bulunuyor ve aslında her şeyin kontrolü onda" dedi.

İran ABD Lübnan İsrail Hürmüz Boğazı
