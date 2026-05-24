Kültür-Sanat
AA 24.05.2026 12:53

New York'ta düzenlenen Gastroshow'da Türk mutfağı lezzetleri sunuldu

ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi, her yıl 21–27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında bu yıl 8'incisi düzenlenen Gastroshow etkinliğine ev sahipliği yaptı.

[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından misafirler ve diğer konuklar katıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal’ın ev sahipliğinde Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) tarafından organize edilen etkinlikte, Türkiye'nin gastronomi ve sağlıklı beslenme alanındaki zenginliği konuklara anlatıldı.

Başkonsolos Yazal, burada yaptığı konuşmada etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve Türk mutfağının hem geleneksel hem de sağlıklı bir mutfak olarak özel bir yerinin olduğunu anlattı.

Daha sonra bir konuşma yapan Dr. Ender Saraç da Anadolu mutfağının zenginliğine ve Türk mutfağının sağlıklı yapısına ilişkin kapsamlı bilgiler verdi.

Etkinliğin ardından konuklara Türk mutfağının seçkin lezzetleri ikram edilirken, lahmacun, yaprak sarması ve gözleme gibi lezzetler taze bir şekilde hazırlanarak misafirlerin beğenisine sunuldu.

Daha önce Dubai, Nepal, Burkina Faso, Moskova, Romanya ve Ukrayna’da Gastroshow etkinlikleri düzenleyen GTD, bu etkinliklerde gastronomi dünyasından önemli isimleri ve yerel temsilcileri bir araya getirdi.

8. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinlikleri başladı
