AA 09.04.2026 18:35

Rutte: NATO, Hürmüz Boğazı’na yönelik olası bir misyona katkı sağlayabilir

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın Hürmüz Boğazı’na yönelik olası bir misyona katkı sağlayabileceğini belirtti.

Rutte: NATO, Hürmüz Boğazı’na yönelik olası bir misyona katkı sağlayabilir

Rutte, ABD ziyareti kapsamında Ronald Reagan Başkanlık Vakfı Enstitüsü'nde konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın liderliğinde, denizlerde serbest dolaşım ilkesinin korunmasına yönelik çok uluslu bir koalisyon oluşturulması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Rutte, bu kapsamda ABD ile birlikte olası bir misyonun kapsamı ve zamanlamasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Rutte, koalisyonun pratik katkılara odaklanacağını vurgulayarak, ülkelerin kendi imkanları doğrultusunda destek sunacağını söyledi.

Hollanda’nın mayın avlama gemileri ve radar teknolojisi gibi katkılar üzerinde durduğunu aktaran Rutte, sürecin ateşkesin ilk günlerinde olması nedeniyle gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Rutte, koalisyonun yalnızca NATO üyelerinden oluşmadığını vurgulayarak, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’nın yanı sıra Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez ülkelerinin de sürece dahil olduğunu, katılımcıların büyük çoğunluğunu ise NATO müttefiklerinin oluşturduğunu ifade etti.

Askeri düzeyde 34 ülkenin katılımıyla planlama sürecinin başlatıldığını belirten Rutte, NATO’nun olası rolüne ilişkin olarak, "NATO yardımcı olabilirse, elbette oradadır. Yardımcı olmamak için hiçbir neden yoktur. NATO bir rol oynayabilirse, bu harika olur." değerlendirmesinde bulundu.

Transatlantik savunma sanayisi vurgusu

Rutte, ABD ve Avrupa arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin karşılıklı yatırımlarla sürdüğünü kaydeden, bunun ayrılmaz bir yapı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin de bu alandaki rolüne değinen Rutte, Türkiye’den birçok şirketin ABD’de yatırım yaptığını ve birlikte çalıştığını söyledi.

Rutte, transatlantik savunma sanayisi altyapısının ayrıştırılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, bunun kısa vadede Rusya’nın, uzun vadede ise Çin’in yararına olacağını kaydetti.

Sıradaki Haber
Lübnan ordusu: İsrail'in saldırıları ülkenin istikrarını hedef alıyor, iç karışıklık çıkarmayı amaçlıyor
SON HABERLER
21:13
Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan'a saldırıları azaltması" çağrısı
21:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
20:50
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1888'e çıktı
20:36
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail’in dün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 303'e yükseldi
20:37
Dışişleri: İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim onayı uluslararası hukukun ihlali
20:21
Bakan Kurum: Evinizi sağlam bir gelecek için dönüştürün
