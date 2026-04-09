Dünya
AA 09.04.2026 18:28

Lübnan ordusu: İsrail'in saldırıları ülkenin istikrarını hedef alıyor, iç karışıklık çıkarmayı amaçlıyor

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel, İsrail'in süregelen saldırılarının ülkenin istikrarını hedef aldığını ve iç karışıklık çıkarmayı amaçladığını belirtti.

Lübnan ordusu: İsrail'in saldırıları ülkenin istikrarını hedef alıyor, iç karışıklık çıkarmayı amaçlıyor

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre Heykel, ülkenin güneyindeki bazı askeri birlikleri ziyaret etti.

Burada askerler ve komutanlarla bir araya gelen Heykel, "zorlu şartlara rağmen gösterdikleri fedakarlıkları" takdir ettiğini söyledi.

Heykel, İsrail'in son dönemde yoğunlaşan ve sistematik şekilde yürütülen saldırılarının Lübnan'ın istikrarını bozmayı ve iç karışıklık çıkarmayı hedeflediğini vurguladı.

Orduyu hedef alan kampanyalara da tepki gösteren Heykel, Lübnan ordusunun görevini kararlılıkla sürdürdüğünü ve ülkenin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.

