Bakan Bolat: Türkiye dünyada politika belirleyen 4-5 ülkeden birisi oldu

Bolat, Brüksel temasları kapsamında Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliğinde Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Son dönemde dünyada çok ciddi bir rekabet ortamının ortaya çıktığına işaret eden Bolat, dış ekonomik ilişkileri geliştirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bolat, "Uluslararası bazda Türkiye olarak bütün dünyada çok saygın, önemli ve güçlü bir pozisyonumuz, konumumuz var. Amerika'sından Güney Amerika'sına, Afrika'sından Avrupa'sına, Asya'dan Uzak Doğu'ya varıncaya kadar bu anlamda olumlu gelişmeler kaydediyoruz. Uluslararası politikada, Türkiye'nin ağırlığı, gücü gerçekten çok arttı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, dünyada politika belirleyen ve oyun kuruculuk yapan 4-5 ülkeden birisi oldu." diyen Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetindeki ağırlığı, Dışişleri Bakanlığının etkin çalışmaları, Türk ekonomisinin büyük bir dönüşüm ve ilerleme sağlaması ve savunma sanayisindeki gücünün artmasıyla dünyada çok etkin konuma geldiğinin altını çizdi.

"Türkiye'nin yumuşak gücü de artıyor"

Bolat, Türkiye’nin yumuşak gücünün de çok arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Başta Türk Hava Yollarının (THY) dünyayı kapsayan ulaşım ağı ve özellikle Türk dizi ve filmlerinin bütün dünyada müthiş bir sevgiyle, tutkuyla izlenmesi, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kuruluşlarımızın yoğun çabaları ve çalışmaları, Türk ürünlerinin mallar ve hizmetler bazında dünyada beğenilmesi ve satın alınması, Türkiye'nin hem ülke ve devlet olarak gücünü ve pozisyonunu yükseltmekte hem de bu anlamda ekonomik katkılar sağlamakta."

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusunda görev yaptığı süre boyunca ekibiyle yoğun biçimde çalıştığını vurgulayan Bolat, "Türkiye ile ilişkiler noktasında gerçekten çok pozitif bir algı, takdir ve yakınlaşma çabası var. Bu, bizi mutlu ediyor ve hep ilerlemeye, yükselmeye gayret ediyoruz." dedi.

Bolat, dünya şartlarının zorlaştığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yavaşlayan dünya ekonomisi, artan ticari korumacılık, gümrük vergileri, savaşlar, sübvansiyonlar, haksız ticaret uygulamaları, sıcak savaşlardaki artış, Ukrayna-Rusya Savaşı ile başlayıp İsrail'in Gazze katliamlarıyla devam eden sonra 12 gün savaşlarıyla İsrail-İran arasında, Pakistan-Hindistan arasında, bu yıl da 28 Şubat'ta Amerika ve özellikle İsrail'in kışkırtıcılığıyla başlayan İran'a yönelik savaş, İran'ın Körfez ülkelerine bunu sıçratması, yayması, bunlar hem dış ticarette hem uluslararası ekonomide hakikaten mücadeleleri zorlaştıran ve ekonomik göstergelerin olumsuza dönmesine sebebiyet veren hem de halkların refah düzeyini satın alma gücünü olumsuz etkileyen unsurlar olarak zorlu bir sürece işaret ediyor. Bu zorlu süreçte AB-Türkiye ilişkileri, istikrarlı bir ada konumunda."

Türkiye'nin bölgenin ateş çemberi olmasına rağmen süreci başarılı politikalarıyla istikrar içinde yürüttüğünün altını çizen Bolat, güvenli bir liman ve bir istikrar merkezi olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, "Açıklanan ateşkesten memnunuz. Kalıcı olmasını ve tarafların bu fırsatı çok iyi değerlendirmesini diliyor ve bekliyoruz. Türkiye de bu konuya haftalarca Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın yoğun temaslarıyla öncülük etti. Gerek ABD nezdindeki çabalar gerekse İran nezdindeki çabalar son derece yoğundu. Birçok dünya ülkesinin de bu çabalara katılması ve baskı oluşturması sağlandı. Bu anlamda şu andaki sonuç, dileriz ki kırılgan olmaz, dileriz ki geçici olmaz." diye konuştu.

"Dünyanın daha fazla ateşe, daha fazla ölüme, bombaya ihtiyacı yok." diyen Bolat, Orta Doğu ve Körfez bölgesinin çok acılar çektiğini söyledi.

Bolat, Gazze'nin artık sözün bittiği yer olduğunu, İsrail'in tarih önünde insanlığa karşı işlediği suçlarla hatırlanacağını ifade etti.

"Türkiye, böyle bir süreçte istikrarlı bir ülke olarak AB için çok büyük değer taşıyor." ifadesini kullanan Bolat, AB ve Türkiye sanayisi ve ekonomisinin yüksek entegrasyon düzeyine sahip olduğunu dile getirdi.

Belçika'dan Türkiye'ye ekonomik misyon

Bolat, Kraliçe Mathilde başkanlığında Belçika'dan Türkiye'ye 10-14 Mayıs'ta ekonomik misyon düzenleneceğini hatırlatarak, "420 iş insanı, 3 federal bakan ve Kraliçe Matilde Türkiye'ye geliyorlar. Onları en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

Türkiye ve Belçika arasında 9,3 milyar dolara ulaşan önemli bir dış ticaret rakamına ulaştıklarına işaret eden Bolat, Belçika'nın Türkiye'de yaklaşık 5 milyar dolara yakın, Türkiye'nin de yaklaşık 600 milyon dolar Belçika'da yatırımı bulunduğunu anımsattı.

Bolat, Belçika'nın Avrupa'da sessiz, sakin ama etkili bir güç konumunda olduğuna dikkati çekerek, yapılacak ekonomik misyon ziyaretinin, Türkiye-Belçika ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olmasını sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

Bakan Bolat'a toplantıda, Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da eşlik etti.