AA 24.05.2026 11:55

California'da kimyasal sızıntı riski nedeniyle Orange County bölgesinde acil durum ilan edildi

ABD'nin California eyaletine bağlı Orange County bölgesinde, havacılık tesisinde kimyasal madde içeren tankta meydana gelen sızıntı riski nedeniyle acil durum ilan edildi.

California'da kimyasal sızıntı riski nedeniyle Orange County bölgesinde acil durum ilan edildi

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, GKN Aerospace tesisinde bulunan yaklaşık 5 bin ila 7 bin galon metil metakrilat içeren tankın, aşırı ısınmaya ve zehirli gaz yaymaya başladığını bildirdi.

Newsom, müdahaleye rağmen tehlikeli kimyasalların kontrolsüz şekilde salınmasına yol açabilecek ciddi felaket riskinin devam ettiği uyarısında bulundu.

Yerel otoritenin bu ölçekteki bir olayla başa çıkmakta yetersiz kaldığını ifade eden Newsom, bu nedenle Orange County bölgesinde acil durum ilan ettiğini duyurdu.

Newsom, acil müdahale ve yardım çalışmalarını desteklemek üzere Ulusal Muhafızların görevlendirilebileceğini belirtti.

ABD basınındaki haberlerde, olay nedeniyle bazı okulların kapatıldığı ve bölgedeki ana yolların bir kısmının ulaşıma kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

California eyaletinde dün kimyasal tankta meydana gelen sızıntı sebebiyle yaklaşık 40 bin kişi için tahliye emri verilmişti.

ETİKETLER
ABD
ABD
