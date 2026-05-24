Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.05.2026 10:38

İran basını: Mutabakat zaptında petrol yaptırımlarının müzakere süresince askıya alınmasına dair madde olabilir

İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımların, müzakere süreci boyunca geçici olarak askıya alınabileceği ve bu düzenlemenin olası bir mutabakat zaptında yer alabileceği belirtildi.

İran basını: Mutabakat zaptında petrol yaptırımlarının müzakere süresince askıya alınmasına dair madde olabilir

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin detayları paylaştı.

Haberde, söz konusu mutabakat zaptında İran'a yönelik petrol yaptırımlarının petrokimya ürünlerini de kapsayacak şekilde müzakere süreci boyunca geçici olarak askıya alınmasına dair bir maddenin bulunabileceği ifade edildi.

Ayrıca metinde, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesine ilişkin detayların yer aldığı ve bu kapsamda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak zorunda kalacağı belirtildi.

İran yakınlarında bulunan ABD askeri güçlerinin geri çekilmesi konusunun da mutabakat zaptının bir parçası olduğu kaydedildi.

ETİKETLER
İran Petrol
Sıradaki Haber
ABD- İran arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer müzakereleri kapsayan 60 günlük anlaşma iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Güvenilir gıda için atılan adımlar tüketiciye "kalkan" oldu
11:32
Hububat üretiminde tüm zamanların rekoru bekleniyor
11:29
TÜRKSAT ile gökyüzünde yerli internet dönemi başlıyor
11:14
Beyaz Saray yakınlarında silahla ateş açan şüpheli Gizli Servis tarafından hedef alındı
11:13
Ukrayna: Rusya, biri "Oreşnik" olmak üzere 90 füze ve 600 SİHA ile saldırı düzenledi
10:30
8. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinlikleri başladı
Yolarda bayram hareketliliği devam ediyor
Yolarda bayram hareketliliği devam ediyor
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Ankara'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ