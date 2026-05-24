Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.05.2026 04:09

Kerkük Havalimanı'nda gece uçuşlarına başlandı

Irak'ta yaklaşık 4 yıl önce açılan Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda ilk kez gece uçuşlarının başladığı duyuruldu.

Kerkük Havalimanı'nda gece uçuşlarına başlandı

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, havalimanında gece uçuşlarının başladığını söyledi.

Bu gelişmenin limanın hizmet kalitesini artırma ve performansını geliştirme kapsamında gerçekleştiğini belirten Samed, haftada 3 gece uçuşunun Kerkük- İstanbul seferi olacağını aktardı.

İlk gece uçuşunun da Kerkük- İstanbul seferi olduğuna işaret eden Samed, bu gelişmeyle limandaki sefer sayısının arttığına dikkati çekti.

Samed, günlük uçuş sayısının artırılması ve yolculara günün her saatinde daha esnek seyahat seçeneklerinin sunulmasının hedeflendiğini aktardı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022’de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin’in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ayda Türkiye’ye ilk uluslararası seferler başlamıştı.

ETİKETLER
Irak Havacılık
Sıradaki Haber
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:54
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
04:17
Akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
02:48
Ankara'da sağanak nedeniyle apartmanın istinat duvarı çöktü
02:58
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
02:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
00:35
Trump: İran ile anlaşma son hale gelmek üzere
Etnospor Kültür Festivali’ne 3. gününde de yoğun ilgi
Etnospor Kültür Festivali’ne 3. gününde de yoğun ilgi
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Ankara'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ