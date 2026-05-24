Rusya Kiev'i balistik füzelerle vurdu

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle ve insansız hava araçlarıyla vurdu.
Saldırının ardından Ukraynalılar sığınaklara ve metrolara sığındı. Saldırının seyir füzeleri ve İHA'larla yapıldığı öğrenildi.
Rusya'nın Oreşnik tipi balistik füzeleri kullandığı öne sürüldü.
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıdan saatler önce uyarıda bulunmuştu. Ukrayna'ya büyük bir hava saldırısı düzenleneceğine dair bilgi aldıklarını açıklamış, ABD vatandaşlarının sığınaklara girmeye hazır olmalarını tavsiye etmişti.