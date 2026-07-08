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Dünya
TRT Haber, AA 08.07.2026 00:17

ABD: İran'a saldırı başlattık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İran devlet televizyonu ise ülkenin güneyindeki Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD: İran'a saldırı başlattık

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını duyurdu.

Açıklamada, "ABD’nin bu saldırıları, Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ticari gemiye yönelik İran saldırılarına yanıt niteliğindedir. İran’ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlali niteliğindeydi." denildi.

Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlamalar duyuldu

Öte yandan, İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde ve aynı eyaletteki Bender Abbas kentinde 6 patlama sesi duyulduğu aktarıldı.

Sirik kentindeki patlamaların Tahiruyi köyünden geldiği ve şu ana kadar 7 patlama sesi duyulduğu bilgisi verildi.

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