AA 24.05.2026 02:40

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyuldu. Gizli Servis ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları olaya müdahale etti. Silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray'daydı. Ağır yaralanan şüpheli saldırıda hayatını kaybetti.

[Fotograf: AA]

ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri güvenlik görevlilerini alarma geçirdi.

Gizli Servis'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından teyit ettiği ve Beyaz Saray'ın içinde canlı yayın yapan bazı muhabirlerin yayınlarına yansıyan 20-30 civarındaki kaynağı belirsiz silah sesi, görevlileri harekete geçirdi.

Güvenlik birimleri, söz konusu silah seslerinin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiğini bildirdi.

Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Öte yandan FBI Direktörü Kash Patel de olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "olay yerinde olduğunu" ve "Gizli Servis ile birlikte" çalıştıklarını ifade etti.

Söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirildi.

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulmasıyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

Gizli Servis açıklamasında, şüpheli şahsın 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef aldığı bildirildi.

Ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırılan şüphelinin hastanede hayatını kaybettiği kaydedilirken, o esnada çevrede bulunan bir kişinin de hafif yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı.

