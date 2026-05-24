Beyaz Saray yakınlarında silahla ateş açan şüpheli Gizli Servis tarafından hedef alındı

Gizli Servis açıklamasında, şüpheli şahsın 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef aldığı bildirildi.

Ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırılan şüphelinin hastanede hayatını kaybettiği kaydedilirken, o esnada çevrede bulunan bir kişinin de hafif yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı.

Açıklamada herhangi bir güvenlik görevlisinin yara almadığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gizli Servis ile güvenlik güçlerine teşekkür etti ve şüphelinin "şiddet geçmişi ve Beyaz Saray'a takıntısı" olduğunu ifade etti.

Şüphelinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Trump, 26 Nisan'da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan saldırıdan yaklaşık bir ay sonra gerçekleştiğine dikkati çektiği bu olayın "gelecekteki tüm ABD Başkanları için güvenli bir alanın inşa edilmesinin önemini gösterdiğini" belirtti.

Trump, 26 Nisan'daki saldırının ardından yaptığı açıklamada akşam yemeğinin düzenlendiği salonun "güvenli olmadığını", bu nedenle Beyaz Saray'da balo salonu inşa edildiğini söylemişti.

ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri Beyaz Saray'ın içinde canlı yayın yapan bazı muhabirlerin yayınlarına da yansımış, seslerin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiği bildirilmişti.

Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Öte yandan FBI Direktörü Kash Patel olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "olay yerinde olduğunu" ve "Gizli Servis ile birlikte çalıştıklarını" ifade etmişti.

Söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirilmişti.