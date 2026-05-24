Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.05.2026 11:13

Beyaz Saray yakınlarında silahla ateş açan şüpheli Gizli Servis tarafından hedef alındı

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulmasıyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

Beyaz Saray yakınlarında silahla ateş açan şüpheli Gizli Servis tarafından hedef alındı

Gizli Servis açıklamasında, şüpheli şahsın 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef aldığı bildirildi.

Ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırılan şüphelinin hastanede hayatını kaybettiği kaydedilirken, o esnada çevrede bulunan bir kişinin de hafif yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı.

Açıklamada herhangi bir güvenlik görevlisinin yara almadığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gizli Servis ile güvenlik güçlerine teşekkür etti ve şüphelinin "şiddet geçmişi ve Beyaz Saray'a takıntısı" olduğunu ifade etti.

Şüphelinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Trump, 26 Nisan'da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan saldırıdan yaklaşık bir ay sonra gerçekleştiğine dikkati çektiği bu olayın "gelecekteki tüm ABD Başkanları için güvenli bir alanın inşa edilmesinin önemini gösterdiğini" belirtti.

Trump, 26 Nisan'daki saldırının ardından yaptığı açıklamada akşam yemeğinin düzenlendiği salonun "güvenli olmadığını", bu nedenle Beyaz Saray'da balo salonu inşa edildiğini söylemişti.

ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri Beyaz Saray'ın içinde canlı yayın yapan bazı muhabirlerin yayınlarına da yansımış, seslerin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiği bildirilmişti.

Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Öte yandan FBI Direktörü Kash Patel olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak "olay yerinde olduğunu" ve "Gizli Servis ile birlikte çalıştıklarını" ifade etmişti.

Söz konusu silah seslerinin duyulduğu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğu bildirilmişti.

ETİKETLER
Beyaz Saray ABD
Sıradaki Haber
Ukrayna: Rusya, biri "Oreşnik" olmak üzere 90 füze ve 600 SİHA ile saldırı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Güvenilir gıda için atılan adımlar tüketiciye "kalkan" oldu
11:32
Hububat üretiminde tüm zamanların rekoru bekleniyor
11:29
TÜRKSAT ile gökyüzünde yerli internet dönemi başlıyor
11:13
Ukrayna: Rusya, biri "Oreşnik" olmak üzere 90 füze ve 600 SİHA ile saldırı düzenledi
10:55
İran basını: Mutabakat zaptında petrol yaptırımlarının müzakere süresince askıya alınmasına dair madde olabilir
10:30
8. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinlikleri başladı
Yolarda bayram hareketliliği devam ediyor
Yolarda bayram hareketliliği devam ediyor
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Ankara'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ