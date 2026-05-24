Meteoroloji'den İç Anadolu ve Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanakların Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanakların ise Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.