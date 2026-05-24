Sebze-meyve üretiminde zirve Antalya'nın

Gerek açık tarım alanlarında gerekse seralarda yılın dört mevsiminde üretimin yapılabildiği Antalya'da, tropik meyveler de dahil yüzlerce çeşit meyve ve sebze yetiştiriliyor.

Bereketli topraklarda yetiştirilen ürünler hem iç piyasaya sunuluyor hem de yurt dışına gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre Antalya, 5 milyon 69 bin 77 ton ile Türkiye'nin en fazla sebze üreten ili oldu. Meyve üretiminde ise kent, 1 milyon 773 bin 695 ton ile üçüncü sırada yer aldı.

Ürün bazında da birçok meyve ve sebzede Türkiye'de en fazla üreten kent konumundaki Antalya, 2,7 milyon ton domates ile Türkiye üretiminin yüzde 33'ünü, 455 bin ton hıyar ile Türkiye üretiminin yüzde 31'ini, 779 bin ton biber ile Türkiye üretiminin yüzde 23'ünü karşılıyor.

Meyvede 40 bin ton avokado ile Türkiye üretiminin yüzde 58'ini sağlayan kent, ülke genelinde üretimin 3 bin ton mavi yemiş ile yüzde 51'ini, 403 bin ton muz ile yüzde 47'sini, 13 bin ton keçiboynuzu ile yüzde 46'sını, 516 bin ton portakal ile yüzde 39'unu gerçekleştiriyor.

Tarla bitkilerinde de Antalya, 323 ton çarkıfelek ile Türkiye üretiminin yüzde 86'sını, 4 bin 911 ton susam ile yüzde 33'ünü yetiştiriyor.

Antalya, 31 üründe Türkiye birincisi

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, AA muhabirine, Antalya'nın bitkisel üretimde zengin çeşitliliğe sahip bir kent olduğunu söyledi.

Antalya'yı tarımın başkenti olarak nitelendiren Erkal, şöyle konuştu:

"2025 yılındaki bitkisel üretim verileri TÜİK tarafından açıklandı. Bitkisel üretimde 31 üründe Antalya Türkiye'de birinci, 15 üründe ikinci, 12 üründe de üçüncü sırada. Ürettiğimiz ürünleri hem ülkemizin dört bir köşesine hem de yurt dışına gönderiyoruz. Örneğin domateste bir markayız Antalya olarak, dünyada ulaşabildiğimiz her yere domatesimizi satıyoruz."

Biberde, hıyarda, kültür mantarında Türkiye'de üretilen toplam üretimin ortalama üçte birinin Antalya'da yapıldığını vurgulayan Erkal, narenciye, nar, muz, keçiboynuzu gibi ürünlerde de ilin Türkiye'de lider olduğunu ifade etti.

Antalya'nın tarımda iddialı bir kent olduğuna işaret eden Erkal, "Antalya'da üretilen her meyve de sadece miktar açısından değil, lezzet ve kalite açısından iddialı." dedi.

Antalya'nın kesme çiçek ve süs bitkileri üretiminde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Erkal, kentin Türkiye'nin kesme çiçek üretiminin yüzde 51'ini karşıladığını dile getirdi.

Son 20 yılda sebze üretimi 3 kat, meyve üretimi 2,5 kat arttı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da Antalya topraklarının ve ikliminin tarım sektörü açısından verimli olduğuna işaret etti.

Antalya'nın Türkiye'deki örtü altı üretimin yaklaşık yüzde 41'ini gerçekleştirdiğini aktaran Çandır, "Son 20 yılda Antalya'da sebze üretimi 3 kat, meyve üretimi de 2,5 kat arttı. Hem iklimsel faktörler hem de yetenekli üreticilerimiz sayesinde bu başarı elde edilmiştir." diye konuştu.