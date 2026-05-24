AA-DHA 24.05.2026 08:50

Çanakkale'de otobüs devrildi: 46 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde otobüs devrildi. Kazada, otobüs şoförü ve 45 yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Biga ilçesinde meydana geldi. Şoförünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otobüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otobüs şoförü ve 45 yolcu ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Bazı yaralıların taburcu edildiği, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı kaza yerinde incelemelerde bulundu ardından hastanede yaralıları ziyaret etti.

Kaymakam Kayabaşı, yaptığı yazılı açıklamada, tek taraflı otobüs kazasını yakından takip ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın tedavi süreçleri ilçemizdeki hastanelerimizde devam etmektedir. Çok şükür, mevcut bilgilere göre kazadan etkilenen vatandaşlarımızın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

