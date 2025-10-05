Küresel Sumud Filosu aktivistleri, soykırımcı İsrail'den şikayetçi oldu

"Darbedildik", "Kafeslerde tutulduk", "Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamadık", "Işık tutularak günlerce uyutulmadık"...

Savcıların "Şikayetçi misiniz?" sorusuna, Sumud Filosu'na katılan aktivistler bu yanıtlarla karşılık verdiler.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İsrail unsurlarının Sumud Filosu'na düzenlediği saldırı ve alıkoyma ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Türkiye'ye gelen 36'sı Türk 137 aktivist, önce Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçti, ardından gördükleri muameleyi "bilgi sahibi" olarak savcılara anlattı.

Aktivistlerden Fas vatandaşı Ayoub Habraouı ifadesinde, İsrail unsurlarının fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını söyledi.

Habrour, saldırganların kendilerine tokat attığını, aktivistlerin gözlerinin bağlandığını anlattı. İki saatte bir silah ve köpeklerle baskın yaparak kendilerini uyutmadığını ifade etti.

Aktivistlerden İngiltere vatandaşı Rose snedker ise tuvalet, yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanmadığını anlattı.

Eşyasının alınıp geri verilmediğini, alerji ilacına el konulduğu, 5 kişilik alanda 15 kişi tutulup, ışıklarla ve duvarlara vurularak uyutulmadıklarını söyledi.

Tunuslu aktivist Abdallah Messaoudi ise fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ve kendisine zorla evrak imzalatmaya çalışıldığını kaydetti.

Kafese konulup cezaevine götürüldüklerini söyleyen Tunuslu aktivist, İsrail hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Türk ve yabancı aktivistler, ifadelerinde İsrail asker ve polisleri hakkında, uluslararası hukuk çerçevesinde şikayetçi olduğunu söyledi.

Aktivistlerin beyanları, İsrail unsurlarına yönelik soruşturma dosyasına eklendi.