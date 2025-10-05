Açık 20ºC Ankara
Dünya
AA 05.10.2025 14:57

İran Meclisi, ulusal para biriminden dört sıfır atılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti

İran Meclisi'nde ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören ve "Riyal" ile alt birimi "Kıran"ın kullanılmasını düzenleyen yasa tasarısı kabul edildi.

İran Meclisi, ulusal para biriminden dört sıfır atılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti
[Fotograf: Reuters]

İran resmi haber ajansına göre, Meclis'in olağan toplantısında Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin söz konusu tasarıya yönelik itirazları ele alındı.

Oylamada 263 milletvekilinden 144’ü "evet", 108’i "hayır" ve 3’ü "çekimser" oy kullandı.

Ulusal para biriminin "riyal" olarak belirlendiği yasa uyarınca, mevcut 10 bin riyal yeni para birimi ile 1 riyale eşit olacak. Riyalin alt birimi ise kıran (kuruş) olarak belirlendi.

Yeni riyale geçiş dönemi en fazla 3 yıl sürecek. Bu süreçte eski banknot ve madeni paralar toplatılacak.

İran’da uzun süredir gündemde olan para biriminden sıfırların atılması uygulamasıyla, hesap ve işlemlerin kolaylaştırılması hedefleniyor.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.

İran
