Kuleba, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, ülkesindeki savaşa dair son durumu değerlendirdi.

Barış sürecinin ne noktada olduğuna dair soruya Kuleba, "Sürekli birbirimizle görüşüyoruz ama tüm kilit sorunlar çözüme kavuşmamış şekilde kalmaya devam ediyor. Bir yandan Rus ordusu, karada saldırmaya devam ediyor ve kentlerimize füze ile saldırıp, insanlığa karşı suç işliyor. Müzakerelerde küçük kazanımlar elde ettiğimizde askeri saldırganlıkları daha kanlı ve yıkıcı şekilde gelişiyor." yanıtını verdi.

Kuleba, Ruslarla ilişkilerinin olması ve kendilerine bir daha saldırmayacaklarına dair emin olmaları gerektiğini ancak onlara güvenmediklerini vurguladı.

Sahadaki askeri durumla ilgili Kuleba, "Savaşın tam ortasındayız ancak en kötüsü daha gelmedi. Ukrayna, Kiev’deki muharebeyi kazandı fakat Donbas ve güneyde savaş başlamak üzere. Mariupol'deki tahribatın gösterdiği üzere korkunç ve yıkıcı olacak. Biz hazırız, geri adım atmayacağız ve sizin desteğinizi almayız umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çin, ihtiyatlı şekilde tarafsız kaldı"

Kuleba, Çin'in tutumunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, "Çin, ihtiyatlı şekilde tarafsız kaldı. Rusya'yı desteklediğine dair herhangi bir kanıtımız yok. Onlar için en önemli çıkar, dünya ekonomisine zarar veren bu savaşı durdurmak, biz de bunu paylaşıyoruz." cevabını verdi.

İtalyan kamuoyuna da savaşı kısa sürede bitirebilmeleri için kendilerine yardım etmeleri hususunu dile getiren Kuleba, İtalya'nın garanti sisteminde yer almasının Roma'yı riske atmayacağını kaydetti.

Kuleba, Malta ziyaretinde "Kiev ziyaretinin masada" olduğunu belirten Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un bu ziyaretine ilişkin, "24 Şubat’ta savaş başlamadan önce bu ziyaret için hazırlık yapıyorduk. Şimdi daha önemli bir hal aldı. Vatikan nezdindeki elçiliğimiz bunu gerçekleştirmek için çalışıyordu ama halen tarih veya nihai onay yok." ifadesini kullandı.