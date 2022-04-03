Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AP
ABD'de silahlı saldırı: En az 6 ölü
[Fotoğraf: AP]
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Polis, Sacramento şehrindeki saldırının, günün erken saatlerinde gerçekleştiğini duyurdu.
Sosyal medyada yayımlanan videolarda, koşuşturan insanlar ve siren sesleri yer aldı. Ayrıca, olay yerine sevk edilen ambulanslar da görüldü.
[Fotoğraf: AP]
Polis, en az 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşmadı.
Etiketler: ABD
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