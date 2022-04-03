Buça ve Irpin'den ajanslara kan donduran görüntüler yansıdı. Rusya'nın bölgeden çekilirken katliam yaptığı öne sürüldü.

Görüntülerde, kent sokaklarına katledilen Ukraynalı sivillerin rastgele atılmış cesetleri yer alıyor. Siyasiler, yaşananlara sert tepki gösterdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya'nın Irpin ve Buça'da dehşete düşüren hareketlerine ait kanıtlar giderek artıyor" dedi. Sivillere saldırılarının savaş suçu olarak incelenmesini istedi.

Rus ordusunun yaptıklarını "zulüm" olarak niteledi, örtbas edilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

"Savaş suçu failleri hesap verecek"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de tepkisini sosyal medyada paylaştı. "Rus ordusunun Buça'da yaptığı zulme ait görüntüler nedeniyle şoke oldum" dedi.

Michel, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulanacağını ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini söyledi.

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen de, "Savaş suçu failleri hesap verecek" paylaşımı yaptı. Acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'ya tebrik

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'yı, Kiev bölgesinin çoğunun kurtarılması dolayısıyla tebrik ederek "Rus kuvvetlerinin neden olduğu vahşet haberleriyle şoke oldum. AB, Ukrayna'ya savaş suçlarını belgelemede yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan da, bölgede yaşananlara ilişkin "savaş suçu" yorumu geldi.

"Acımasız savaş suçu"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Rusya'nın Buça'da sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğünü savundu. Rusya'nın öldürebildiği kadar Ukraynalıyı katletmeyi hedeflediğini söyledi.

G7 ülkelerinden Rusya'ya yeni yaptırım çağrısında bulundu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da Rus askerlerinin Buça'da yaptıklarını "acımasız savaş suçu" olarak niteledi.

