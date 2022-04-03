Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rossiya-1 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Afganistan’da Taliban yönetimi ile Rusya’nın ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Taliban ile diyaloğun “dostça” olduğuna işaret eden Kabulov, bu diyaloğun formalite icabı olmadığını söyledi.

Kabulov, “Yeni Afgan yönetiminin Rusya ile ilişkileri derinleştirme tutumunu hissettik” dedi.

Rus heyeti 24 Mart’ta Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban yönetimiyle temaslarda bulunmuş, Taliban da bu müzakerelerin sonucu olarak Moskova ile iş birliğinin genişletilmesinden yana olduğunu açıklamıştı.