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Bu doğrultuda, koronavirüs salgınında uygulanan evden çalışma yönteminin yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yakıt tasarrufu için alternatif tedbirler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yakıt fiyatları için alternatif tedbirler

Taşıtsız gün her ayın ilk pazarı uygulanacak. Uygulamayla araç trafiğinin azaltılması ve yakıt tasarrufu hedefleniyor.

Arnavutluk’ta “taşıtsız gün” uygulaması başladı. Acil durumlar ile resmi görevlileri taşıyan araçların dışında, hiçbir motorlu taşıt trafiğe çıkmadı.

Sokaklar ve caddeler boşaldı. Meydanlar egzoz dumanıyla değil, bahar çiçeklerinin kokusuyla doldu.

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