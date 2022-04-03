Arnavutluk’ta 'taşıtsız gün' uygulaması hayata geçirildi
Arnavutluk, motorlu taşıt kullanımının azaltılması için yeni uygulama başlattı. Artan yakıt fiyatları ile mücadele kapsamında, her ayın ilk Pazar günü ülke genelinde motorlu taşıt kullanılmayacağı açıklandı. Düzenleme bugün hayata geçirildi.
Sokaklar ve caddeler boşaldı. Meydanlar egzoz dumanıyla değil, bahar çiçeklerinin kokusuyla doldu.
Arnavutluk’ta “taşıtsız gün” uygulaması başladı. Acil durumlar ile resmi görevlileri taşıyan araçların dışında, hiçbir motorlu taşıt trafiğe çıkmadı.
Taşıtsız gün her ayın ilk pazarı uygulanacak. Uygulamayla araç trafiğinin azaltılması ve yakıt tasarrufu hedefleniyor.
Yakıt fiyatları için alternatif tedbirler
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte ülkede benzinin litre fiyatı 1 euro 80 sente yükseldi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yakıt tasarrufu için alternatif tedbirler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Bu doğrultuda, koronavirüs salgınında uygulanan evden çalışma yönteminin yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor.
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